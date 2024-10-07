شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال وتر حساس في الغردقة 4 أيام لتصوير بعض مشاهد المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

سافر أبطال مسلسل وتر حساس إلى مدينة الغردقة الساحلية لتصوير عدد من مشاهد العمل التي تستغرق 4 أيام وتجمع بين صبا مبارك ومحمد علاء وإنجى المقدم وهيدى كرم، على أن يعودوا لاستكمال المشاهد المتبقية في القاهرة تمهيدًا لعرض الحلقات على قناة ON أواخر شهر أكتوبر الجارى.

مسلسل وتر حساس مكوَن من 45 حلقة وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، و مؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وتر حساس يجمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حقق الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

وتعود إنجي المقدم إلى الدراما مرة أخرى خلال مسلسل وتر حساس بعد غياب 3 سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي والذي تم عرضه عام 2021، وبعدها ظهرت كضيفة شرف فقط خلال مسلسل "راجعين يا هوى" مع خالد النبوي في 2022، رغم أنها كانت دائمة التواجد في الدراما على مدار السنوات الماضية.