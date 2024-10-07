17 أكتوبر.. انطلاق مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنطلق خلال أيام فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، في الفترة من 17 أكتوبر إلى 10 نوفمبر، ليكمل المهرجان عامه الثاني عشر.

تتضمن الدورة 26 عرضًا متنوعًا، بين الفنون الأدائية وفنون الميديا الحديثة والموسيقى والفعاليات الخاصة. وتشمل عروضا فنية معاصرة ولقاءات ومعارض فنون بصرية تتميز بأفكارها الإبداعية ومواكبتها التكنولوجية وقدرتها على التفاعل مع الجمهور، يقدمها 124 فنانًا من 21 دولة، بالإضافة إلى 9 ورش عمل في مجالات مختلفة، كما يتضمن فعاليات برنامج "القاهرة تنادي".

يقول المخرج أحمد العطار، المدير الفني لمهرجان دي-كاف، في بيان صحفي، إن الدورة الجديدة تأتي في ظل ظروف استثنائية نظرًا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على مجتمعاتنا العربية. وقال: "في ظل هذه الظروف، يتأثر المهرجان بشكل مباشر بما يحدث في المنطقة والمشاهد المأساوية التي نراها يوميًا في فلسطين ولبنان واليمن والسودان".

وأضاف: "بالرغم من قتامة وضبابية المشهد، نحن نراهن على أن الغد سيكون أفضل، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك. ما يعطينا الأمل ويحفز مقاومتنا هو الفن والثقافة. وعلى الرغم من التحديات، نراهن على المستقبل من خلال الأجيال القادمة . هذا العام، إلى جانب تنوع العروض الفنية وتميزها، نقدم برامج تدريبية ونقل خبرات موجهة للشباب في مصر والعالم العربي، من خلال برنامج (القاهرة تنادي)، نقدم برنامج تدريبي للفنانين الشباب من المنطقة العربية، إلى جانب مشاركة مجموعة منهم بتقديم تجاربهم الأولى أمام نخبة من المبرمجين ومديري المسارح العرب والدوليين. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المهرجان 9 ورش عمل مختلفة تهدف إلى نقل الخبرات وإعداد الفنانين الشباب للمستقبل".

يذكر أن برنامج الفنون الأدائية بمهرجان دي-كاف يتميز بعدد من العروض التي تقدم بالمنطقة العربية لأول مرة، يُفتتح برنامج الفنون الأدائية بالعرض الأول لـ"تذوقني" إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا، وهو عرض تفاعلي باستخدام الطبخ، ويُقدم عرض "كتاب نيبتون" من المجر، وهو عرض موجه للأطفال باستخدام تقنية العرائس المضيئة، كما يتضمن البرنامج عرض "في مواجهة الأم" من فرنسا، للمرة الأولى بالمنطقة العربية بعد عرضه الأول في فرنسا بأسابيع.

بينما يحتوي برنامج الفنون البصرية والميديا الحديثة مجموعة متميزة من المعارض و التجارب النوعية، التي تناقش تحديات المجتمعات الاقتصادية، ومشكلات الحروب والنازحين، يفتتح برنامج الفنون البصرية والميديا الحديثة بمعرض "أين تذهب الأحلام"، بالتعاون مع مزج للثقافة والفنون، ويقدم المعرض من خلال الكوميك أعمال لـ 30 فنانا بعد دعوة مفتوحة في شهر أغسطس الماضي.

ومن فعاليات دي-كاف هذا العام "شكسبير على الطاولة" لفرقة انترتينمنت من المملكة المتحدة، و"حاجة مفيش زيها" لفرقة كوارنتين من المملكة المتحدة، والذي يُقدم داخل مطاعم مختلفة بوسط البلد.

ويختتم دي-كاف فعالياته ببرنامج "القاهرة تنادي" والذي يقدم 8 عروضا وهي مشروعات لمخرجين شباب من المنطقة العربية، تقدم لمجموعة من المبرجمين الدوليين والمحليين، بالإضافة لاستضافة 13 مخرج ومصمم رقص من الشباب من المنطقة العربية أو العرب المقيمين خارج الوطن العربي ضمن برنامج تدريبي طوال فترة المهرجان، يتضمن تدريبات على الدراماتورجي، الإنتاج، وغيرها.