كندة علوش في ذكرى أحداث 7 أكتوبر: "لا اعتدنا المشهد ولا نسينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - عقبت الفنانة كندة علوش، على مرور سنة على أحدث الـ7 من أكتوبر، واندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونشرت كندة، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "اللهم احفظ فلسطين من كل شر، وانصرهم على من ظلمهم، اللهم كن لهم عونًا وسندًا، وفرّج عنهم كربهم، وارزقهم الأمن والسلام".

وقالت كندة علوش، في الفيديو: "مر عام على حرب الإبادة على أهلنا في غزة وتحملوا أشياء ما في حد يقدر يتحملها طول الوقت كان عندنا رغبة في تخفيف الآلام من أهالينا في غزة".

وأضافت: "ولا يوم تألمنا ولا يوم تعودنا على المشهد ولا يوم نسينا ولا حسينا الموضوع عادي، يارب يزيح المحنة والله ينصركم ويكون معاكم ويثبتكم، يارب الله يكون معاكم وينصركم وتنتهي الأزمة في أسرع وقت".

يذكر أن، آخر أعمال كندة علوش، كانت فيلم "نزوح" الذي عُرض على منصة "شاهد" بطولة سامر المصري، نزار العاني، هالة زين، وتأليف وإخراج سؤدد كعدان.

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