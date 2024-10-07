هنا الزاهد تنشر صورا جديدة أثناء مشاهدة مباراة كرة السلة في أبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها ومحبيها، أحدث ظهور لها من مدينة أبو ظبي أثناء متابعة مباراة كرة السلة.

ونشرت هنا مجموعة صور أثناء متابعة المباراة رفقة الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "مجرد خلاصة".

وتشارك الفنانة هنا الزاهد فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويمثل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد وذلك بعد تعاونهما في فيلم "بحبك" عام 2022، والتعاون الأول بينه وبين الفنان باسم سمرة، إلى جانب التعاون الثالث بينه وبين المخرجة سارة وفيق بعد تعاونهما بفيلم "تاج" عام 2023، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الكوميدية.

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