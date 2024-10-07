عبير نعمة تؤكد مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية: الفن رسالة إنسانية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 04:19 مساءً - أكدت المطربة اللبنانية عبير نعمة، مشاركتها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وأعلنت تخصيص عائد حفلها لدعم كل الأسر المتضررة من الأحداث الأخيرة في لبنان.

وتحيى عبير نعمة حفل ضخم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية مساء الأربعاء 16 أكتوبر، بمصاحبة أوركسترا سيني سيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

وأشارت عبير نعمة في بيان صادر عن مكتبها الصحفي إلى نيتها تقديم الدعم الكامل لبلدها لبنان، من خلال تخصيص عائد حفلها المقبل الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، إلى كل الأسر المتضررة من الأحداث الأخيرة التي حدثت في لبنان، مؤكدةً أن الفن يجب أن يكون رسالة إنسانية قبل أي شيء آخر.

يأتي هذا الحفل في مرحلة مصيريّة يمرّ فيها لبنان، أعلنت على إثرها نعمة عن أنّ عائدات مُشاركتها في الحفل ستُخصّص للأسر المُتضرّرة في لبنان، في لفتة وطنيّة وإنسانيّة تُجسّد تضامنها مع وطنها في ظلّ هذه المحنة الصعبة، كجزء من تأكيدها على أنّ الفن هو رسالة إنسانيّة قبل أيّ شيء.

هذا الحفل يُعدّ أحد أبرز فعاليّات المهرجان، حيث ستحمل نعمة جمهورها إلى رحلة موسيقيّة وغنائيّة ممزوجة بالأمل والتضامن مع وطنها لبنان.

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