بعد نفاد تذاكر حفلهما.. ليلة إضافية لـ أنغام ومي فاروق في مهرجان شتا الكويت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 04:19 مساءً - نظراً للإقبال الكبير على حفل الفنانة مي فاروق في دولة الكويت المقرر إقامته في 31 من أكتوبر 2024، والذي سيُقام على مركز الشيخ جابر الثقافي ضمن حفلات شتا الكويت؛ أعلنت شركة "ليلة عمر للإنتاج الفني" المنظمة للحفل عن ليلة إضافية بتاريخ 1 من نوفمبر. ونشر حساب "ليلة عمر" على الإنستغرام بوستر الحفل وكتب: "نفاد جميع تذاكر حفل الفنانة مي فاروق، واستجابة لرغبتكم تم فتح ليلة إضافيه، 1/ نوفمبر / 2024 دار الأوبرا الكويتية مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. نلقاكم قريباً في مهرجان شتا الكويت".

كما ستشارك في مهرجان شتا الكويت أيضاً الفنانة أنغام، وقد نشر حساب "ليلة عمر" عن الحفل وليلة إضافية لها بعد نفاد تذاكر الحفل، ونشر البوستر أن الليلة الأولى بتاريخ 6 من نوفمبر، في ما ستكون الليلة الثانية بـ7 من نوفمبر: "نفاد تذاكر حفل صوت مصر الفنانة أنغام، واستجابة لرغبتكم تم فتح ليلة إضافية 7/نوفمبر / 2024 دار الأوبرا الكويتية- مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. نلقاكم قريباً في مهرجان شتا الكويت".

نشاطات قادمة للفنانة مي فاروق

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نشاطات قادمة للفنانة أنغام

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تستعد الفنانة مي فاروق لإحياء حفل آخر بتاريخ 24 من أكتوبر، وذلك ضمن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ32 في حفل الختام بالأوبرا المصرية على "مسرح النافورة".كما تستعد الفنانه أنغام لإحياء حفل ليالي مصر بتاريخ 11 من أكتوبر في المتحف المصري الكبير بقيادة المايسترو هاني فرحات.

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