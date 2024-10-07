فتاة تقتحم مسرح أحمد سعد في المغرب.. وتطلب منه شئ غريب!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 04:19 مساءً - أحيا الفنان أحمد سعد حفلاً غنائياً كبيراً في المغرب، وذلك بحضور عدد كبير من الجمهور، وقدم خلالها الكثير من الأغاني التي تفاعل معها كثيرون من الحضور.

أحمد سعد يمازح فتاة على المسرح

وكعادة الفنان أحمد سعد، شمل حفله العديد من الموافق الطريفة، كان من بينها صعود فتاة صغيرة على المسرح، أهدته باقة ورد، وتفاعل هو معها وقبَّلها ضاحكاً، خاصةً حين مازحته باللغة الفرنسية. وحين صعدت الفتاة على خشبة المسرح وأهدته باقة الورد، قال لها: "أنتي بتتكلمي فرنساوي، يعرف حد يترجم هنا"، ليتحدث معها بالفرنسي ولكن عن طريق المزاح، مضيفاً: "أصلي الحقيقة كنت بغيب في حصة الفرنساوي"، ليتضح أن الفتاة لا تتحدث العربية ولا تفهم ما يقوله، وهو أيضاً لا يفهمها.

وخلال الحفل قال أحمد سعد: "أنا اكتشفت إن عبدالحليم غنى للمغرب، الماء والخضرة والوجه الحسن".

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يُذكر أن الفنان أحمد سعد أعلن مؤخراً لجمهوره ومتابعيه، رجوعه لزوجتة السابقة وأم أولاده علياء بسيونى، وذلك بعد فترة طلاق دامت لمدة سنة كاملة، مشيراً إلى أنه سيبدأ معها حياة جديدة.

أحدث أغاني أحمد سعد

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قدم الفنانتتر مسلسل "ديبو" بطولة الفنان محمد أنور، وجاءت بعنوان "كبرتوا الموضوع"، الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان أحمد وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر هاني محروس.



وخلال الصيف الماضي طرح أغنية بعنوان "سعودي وأسمر" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع منصات استماع الموسيقى. وقد حقق الكليب أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحه بأيام، وهو من ألحان أحمد سعد وكلمات مصطفى حدوتة، توزيع كلوبيكس ميكس وماستر أمير محروس.

الأغنية التي يتغزل فيها الفنان أحمد سعد بالشعب السعودي، لاقت تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أُعجب بها الكثير من الجمهور السعودي، وعبروا عن سعادتهم بها.

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