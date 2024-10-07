هند صبري تعود إلى المنصات بعد نجاح “مفترق طرق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة هند صبري في مسلسل “مفترق طرق” والذي عرض على منصة شاهد الفترة الأخيرة، قررت أن تخوض التجربة مرة أخرى حيث تعاقدت على بطولة مسلسل جديد يعرض على منصة شاهد أيضاً، والمقرر إعلان باقي تفاصيله خلال الأيام المقبلة.

وتواصل هند في الفترة الحالية التحضير لمسلسها الجديد الذي سيكون من إخراج حسين المنباوي، وسيعرض في عشر حلقات، وإلى الآن لم يتم الاستقرار على الاسم النهائي للعمل.

كانت هند صبري قد حققت مؤخرًا نجاحًا كبيرًا من خلال عرض مسلسل “مفترق طُرق”، تأليف شريف بدر الدين وإخراج محمد يحيي وشارك في العمل كل من إياد نصار، ماجد المصري، علي الطيب، جومانا مراد، هدى المفتي، يوسف الكدواني، مؤمن نور، نهى عابدين، ليلى عز العرب، أحمد كشك، سامي مغاوري، إيمان الشريف.

كما يعرض لها في الفترة الحالية الجزء الثاني من مسلسل “البحث عن علا”، تأليف مها الوزيري وإخراج هادي الباجوري وشارك في العمل كل من سوسن بدر، محمود الليثي، ندى موسي، ظافر العابدين، هاني عادل، وآخرين.