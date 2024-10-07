نرمين الفقي تهنئ علاء مرسي بزواج ابنته: "ربنا يسعدكم ويفرح الجميع" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة نرمين الفقي على تهنئة الفنان علاء مرسي بمناسبة زواج ابنته مريم، في حفل زفاف كبير أقيم أول أمس السبت.

ونشرت نرمين، لقطات من حفل زفاف مريم، ورقصها مع علاء مرسي ، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "ألف مبروك للعريس والعروسة.. ربنا يسعدكم ويسعدك يا أستاذ علاء ربنا يفرح الجميع".

احتفل الفنان علاء مرسي بزفاف ابنته مريم على شاب من خارج الوسط الفني، أول أمس السبت، في حفل كبير يقام داخل أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

حرص رامي صبري ومدحت صالح وتامر حسني ومصطفى قمر، على إحياء حفل الزفاف بأجمل الأغاني التي تفاعل معها الحاضرون بالرقص والغناء.

شهد حفل الزفاف حضور الفنان أحمد السقا، ومي عمر، والمخرج محمد سامي، وشيكو، وماجد المصري، والفنان سليمان عيد، والمنتج أحمد السبكي، وكريم السبكي، ومحمد ثروت، ومحمد رضوان، وأحمد آدم، وصلاح عبد الله، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وزوجته روجينا، ومنال سلامة وجمال العدل، وخالد يوسف، ونيرمين الفقي، وسمية الخشاب وآخرون.

يذكر أن، آخر أعمال علاء مرسي كان مسلسل "عتبات البهجة" مع الفنان يحيي الفخراني، وإخراج مجدي أبو عميرة. كما يشارك في مسلسل"إش إش" بطولة مي عمر ويعرض في دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا..

"سوء تفاهم".. سمية الخشاب تعلق على أزمة فيلم "أوراق التاروت"

بالصور - إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقها