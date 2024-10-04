المخرج الإيطالي Marco Gianfreda : سعيد بمشاركتي بعمل لأول مرة بمهرجان الإسكندرية السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة -

عرض اليوم الجمعة بمقر القنصلية الإيطالية بالإسكندرية الفيلم الإيطالي "Three Infallible Rules" للمخرج الإيطالي "Marco Gianfreda" ضمن فاعليات اليوم الثالث لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط في دورته الاربعين برئاسة الناقد السينمائي الأمير اباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي ،

وتدور احداث الفيلم في اطار رومانسي درامي وفي اطار العلاقات الأسرية وبطلها الشاب الصغير "برونو" الذي يبلغ 14 عام ويعيش مع والدته وتبدا الام في قصة حب مع رجل يدعي "لوكا " وتصبح العلاقة بين الولد ووالدته متوترة ويبدا الابن "برونو" الاعجاب بزميلته بالمدرسة لكنه يجد نفسه عاجزا عن التعبير عن ما بداخله من مشاعر وفاقد الثقة ليبدأ في اللجوء الي شخص ثالث وهو "لوكا" الذي يملك علاقه عاطفية بالام

وعبر المخرج "Marco" وهو كذلك كاتب السيناريو عن سعادته بمشاركة فيلمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي لأول مرة، وعبر عن انجذابه الشديد الإسكندرية وطقسها ، خصوصا انه كان قادم مباشرة من الصين ولم يعجبه الطقس هناك طقس حار ,واعتبر ان الطقس بالإسكندرية افضل وكذلك انبهاره بلون البحر الجميل وانه افضل وناصح اللون مقارنة بالبحر بالمدن الايطالية، وان الإسكندرية تشبه بنسبة كبيرة مدينة نابولي الإيطالية، وان من يجلس امام البحر بالإسكندرية قادر علي الشعور والخروج بقصص فنية مختلفة .

واضح انه يعتبر اول عمل فني بالنسبة له، وانه تم تصويره بمدينة صقلية تحديدا بلدية توزا وهيا واقعة مابين مدينة باليرمو وميسينا ، وقد استغرق في كتابته اكثر من عشرة سنوات لانه عمل فني قريب له وليست قصة عادية بل عميقة وتجمع بين الدراما والرومانسية، ومن اكثر المشاهد الموثرة بالفيلم هو بكاء الاب والام وحبيبها معاه، كذلك فكرة التمويل لهذا الفيلم استغرقت كثير من الوقت والتصوير لم يستغرق سوا ثلاث سنوات فقط، وانه كان يبحث عن شاب صغير السن و يملك قدر من الوسامة وبنفس الوقت لا يملك الثقة الكثير في حاله و لا يملك الكثير من الخبرات .

هذا وقد قام قنصل عام ايطاليا بالإسكندرية "ماريو دي بسكولي" بتكريم المخرج الإيطالي وبسواله عن اعماله القادم صرح ان عمله الفني القادم سيكون اقل صعوبة وتعقيد له من قصة هذا الفيلم الذي يشارك به حاليا بمهرجان الإسكندرية وسيبدا تصويره بدولة "أيسلندا" وسيكون العمل اطار درامي .