بوسي تنشر صورًا جديدة.. والجمهور: باربي والجميلة بزيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت المطربة بوسي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة، ظهرت خلالها مرتدية فستانا أنيقا.

واكتفت بوسي بوضع مجموعة من الورود في تعليقها على الصور، التي لاقت تفاعل وإعجاب الجمهور، وعدد كبير من المشاهير، بينهم النجمة غادة عبدالرازق، الفنانة عبير صبري، المذيعة أسماء إبراهيم.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: تحفة، قمر يا قلبي، باربي، نجمة مصر، بحبها وبحب شياكتها يا جماعة، الجميلة بزيادة".

جدير بالذكر أن بوسي قدمت مؤخرًا ديو غنائي مع المطرب مسلم بعنوان "أنا بابا"، كلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبدالواحد، وهي الأغنية الدعائية لفيلم إكس مراتي، المعروض حاليا في دور العرض السينمائي، بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، إخراج معتز التوني.