آية سماحة تشارك أحمد مالك بطولة فيلم "6 أيام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة آية سماحة عن تحضيرها لفيلم جديد، تشارك في بطولته إلى جوار الفنان أحمد مالك، معربة عن سعادتها بالتعاون معه، بعدما شاركا من قبل في بطولة إعلان.

وقالت آية في حوارها مع المذيعة إنجي علي ببرنامج "أسرار النجوم" الذي يبث عبر إذاعة نجوم إف إم: "بحضر لفيلم أنا وأحمد مالك، مبسوطة جدا بالتجربة، عملنا مع بعض إعلان وكان تجربة لذيذة، الفيلم إخراج كريم شعبان وهو أول فيلم طويل ليه، ومتحمسة ليه لأنه عامل مجهود مش بشوفه كتير، الفيلم اسمه (6 أيام) ومختلف جدا وتجربة حلوة للممثل".

جدير بالذكر أن آية سماحة عُرض لها مؤخرًا مسلسل "عمر أفندي" بطولة أحمد حاتم، رانيا يوسف، إسماعيل فرغلي، مصطفى أبو سريع، محسن صبري، ميران عبدالوارث، زينب العبد، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد رضوان، محمد عبدالعظيم.