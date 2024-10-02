وزير الإعلام والثقافة الكويتي يترأس وفداً رفيع المستوى باجتماع وزراء ثقافة دول مجلس التعاون الخليجي

ياسر رشاد - القاهرة - تُشارك الكويت في الإجتماع الـ28 لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي، بوفد رفيع المستوى يتقدمه عبدالرحمن بداح المطيري، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ويضم عدداً من كبار مسئولي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، على رأسهم الدكتور محمد خالد الجسار، الأمين العام للمجلس، وعائشة المحمود، الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة، و يوسف أحمد الجمعان، مدير إدارة العلاقات والإتصال والإعلام بالمجلس، ومدير إدارة الموسيقى والتراث بالإنابة، رئيس قسم العلاقات الثقافية العربية، وريهام محمد الفوزان، ومحمد على المهنا.



الاجتماع الثامن والعشرين لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، غدا الخميس، يسبقه اجتماع تحضيري لوكلاء وزراء الثقافة اليوم الأربعاء، ويسبق ذلك إجتماع لأعضاء اللجنة الثقافية العامة، أمس الثلاثاء.



ويشهد الاجتماع الثامن والعشرين لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي، تكريم عدد من المُبدعين الخليجيين بينهم الفنان الكويتي نبيل شعيل، والفنانة التشكيلية الكويتية ثريا البقصمي.



وقد أشاد الدكتور محمد خالد الجسار، أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بالتعاون الثقافي بين بلاده وبلدان مجلس التعاون الخليجي، على مختلف المستويات، ووجه الشكر لمعالي عبدالرحمن بداح المطيري، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ولأصحاب المعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي، على جهودم المخلصة في خدمة الثقافة الخليجية والعربية، وأكد على الدور الكبير الذي تبذله الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنسيق التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات كافة.



وعبّر "الجسار" عن سعادته بالمشاركة في اجتماعات الدوحة، لافتاً إلى العلاقات الطيبة والمتينة التي تربط بلاده بدولة قطر الشقيقة.

ومن جانبها أكدت عائشة المحمود، الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة، على الروابط التاريخية، والعلاقات الثقافية الوطيدة بين مُبدعي قطر والكويت، ولفتت إلى استضافة الدوحة لملتقى السرد الخليجي الخامس، والذي تُشارك به الأديبة الكويتية باسمة العنزي، وأكدت على أهمية الملتقى ودوره في جمع مُبدعي الخليج على مائدة واحدة.

فيما وجّه يوسف أحمد الجمعان، مدير إدارة العلاقات والإتصال والإعلام بالمجلس، ومدير إدارة الموسيقى والتراث بالإنابة، الشكر لدولة قطر ولوزارة الثقافة القطرية على حُسن التنظيم والإستقبال، وتوفير كافة الإمكانيات والظروف من أجل إنجاح بالإجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي.