شكرا لقرائتكم خبر عن أوبريت "نعيش للابد" يفتتح مهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدا حفل افتتاح الدورة الأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، بأوبريت "نعيش للأبد" وهو من فكرة محمد مرسى.



وحضر الافتتاح عدد من نجوم الفن هم، الفنانة الكبيرة نيللي والفنانة رانيا فريد شوقى، وحضر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، كما حضر الفنان لكفي لبيب، ومدير التصوير سمير فرج، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، والمخرج يسرى نصر الله.



ويعرض خلال الحفل فيلم الافتتاح السورى "يومين" بطولة دريد لحام وإخراج باسل الخطيب ومدته 90 دقيقة.

وكشفت إدارة المهرجان، عن أعضاء لجان التحكيم بالمسابقات المختلفة، حيث يرأس لجنة تحكيم مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الطويلة المخرج يسرى نصر الله، وعضوية كل من مهدى عباس وأنجيليك كافالاري وخالد الزدجالي وتاميلا كوليفا، ويشارك بالمسابقة 13 فيلما.

بينما تتولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الممثلة الفرنسية ماريان بورجو وعضوية كل من جيزي بيومي ورؤي المدني، وبالنسبة لمسابقة الفيلم العربي الطويل التي تحمل اسم "نور الشريف" يترأس لجنة تحكيمها مدير التصوير سمير فرج، وعضوية فايق جرادة وكلوديا حنا.

واستحدث المهرجان مسابقة جديدة وهى "أفلام الطفل"، ويرأس لجنة تحكيمها سامح حسين، وعضوية كل من أليس كانتيريان ومحمد علال، وتخضع مسابقتى أحمد الحضري لأفضل فيلم قصير التى يحمل رسالة إنسانية، ومسابقة أفلام شباب مصر للجنة تحكيم واحدة وهى الفنان خالد سرحان رئيسا وعضوية كلا من نهى عابدين، ورانيا محمود ياسين.

يذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

ويعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.