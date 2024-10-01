شكرا لقرائتكم خبر عن والدة ريم البارودى تغادر المستشفى بعد عملية تركيب مفصل والان مع تفاصيل الخبر

غادرت والدة الفنانة ريم البارودى، المستشفى صباح اليوم الثلاثاء، بعد إجرائها عملية تركيب مفصل بعد تعرضها لحادث سير يوم الجمعة الماضى، حيث صدمتها سيارة وأصيب بكسر فى المفصل، ومن المقرر أن تسير والدة ريم البارودى على كورس علاج طبيعى خلال الأسابيع المقبلة قبل أن تعود للتحرك بشكل طبيعى مرة أخرى.

وكانت ريم البارودى قد طالبت متابعيها بالدعاء إلى والدتها بعد تعرضها لحادث، حيث كتبت عبر استورى حسابها بموقع إنستجرام: "فضلا وليس أمرا أرجوا الدعاء لأمى، بعد تعرضها لحادث سير، هتدخل غرفة العمليات، أرجو الدعاء"، ودعت ريم لوالدتها وكتبت: "اللهم إنى أستودعك جسدها وصحتها فلا تُحملها ما لا طاقة لها به، يا رب اشفى أمى فأنت أعلم بحالها، يا رب أنت الشافى المعافى اشفها شفاء لا يغادر شقما، اللهم آمين يا رب العالمين".

يشار إلى أن ريم البارودى عرض لها منذ فترة مسلسل "نقل عام"، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، كتبه ورشة من المؤلفين الشباب، وإخراج عادل أديب.

ودارت أحداث المسلسل حول أحمد الشربيني الذى يعمل سائقا بهيئة النقل العام، له من الأبناء 6 باختلاف أعمارهم، يقيم المتزوجون منهم معه ويشكلون عبئا إضافيا، بخلاف المشكلات والديون التي لا تنتهي، وظهور ابنتيه من زواجه الأول بعد 30 عاما، ومرض أخيه وتسلط زوجته وضغوط والدته، ما يدفعه للتورط في عملية تهريب كبرى ليسدد ديونه، فتتصاعد الأحداث.