شكرا لقرائتكم خبر عن دفتر أحوال الفن.. زواج أخت ميدو عادل وخطوبة آيه عبد الله وعمرة دينا فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دفتر أحوال النجوم مؤخرا عددا من الأحداث المهمة التى شغلت الجمهور فى كل مكان وكانت مثار الحديث على صفحات السويشيال ميديا ومحركات البحث على مدار الساعات الماضية.

عقد قران فاطمة عادل

احتفلت مساء أمس اللثنين الفنانة فاطمة عادل شقيقة الفنان ميدو عادل بزفافها على المخرج ياسر عطية على فى إحدى الفيلل بمنطقة شبرامنت بحضور عدد من نجوم الفن فى مقدمتهم صلاح عبد الله وكريم فهمى وعايدة رياض وأشرف زكى ومدحت صالح وصبرى فواز وحسنى شتا وعصام عمر وأحمد صيام.



عقد قران فاطمة عادل و ياسر عطية



عقد قران فاطمة عادل و ياسر عطية



عقد قران فاطمة عادل و ياسر عطية عقد قران فاطمة عادل و ياسر عطية

عمرة دينا فؤاد

نشرت الفنانة دينا فؤاد على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام عددا من الصورة من الأراضى المقدسة أمام الكعبة بصحبة ابنتها وعلقت على الصور قائلة: "الحمد لله".



عمرة دينا فؤاد عمرة دينا فؤاد

حادث لمياء فهمى عبد الحميد

تصدرت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها وابنتها رؤية لحادث سير مروع بمنطقة التجمع الخامس، بعد أن نشرت لمياء فهمى عبد الحميد عبر خاصية الاستورى على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة سيارتها بعد تعرضها لتهشم مقدمتها بسبب الحادث بعد اصطدامها بسيارة نقل، لكنها طمأنت متابيعها وأصدقاؤها عليها وعلى ابنتها وقالت أنا بخير وقدر الله وما شاء فعل.

خطوبة آية عبد الله

أعلنت أمس المطربة آية عبد الله خطوبتها، حيث نشرت عدة صور تجمعها بخطيبها على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وعلقت قائلة: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ويخلق الله لك إنساناً لا تجد الأمان إلا بقربه.. شبكنا شبكنا بدبلته وقرينا فاتحته وعرفنا نيته وغلاوته عندنا"

عزاء زوجة إسماعيل فرغلى

استقبل ليلة أمس الفنان إسماعيل فرغلى العزاء فى زوجته التى رحلت عن عالمنا منذ يومين وشارك فى العزاء عدد كبير من نجوم الفن وكرة القدم منهم النجوم أحمد بدير وهشام ماجد وبيومى فؤاد وطارق علام ومصطفى غريب وسليمان عيد ومجدى بدر وخالد بيبو ومحمد عبد المنصف و محمد عمارة وكريم حسن شحاته وعصامك كاريكا وغيرهم من نجوم الفن.