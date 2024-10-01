فن ومشاهير

حجاج عبدالعظيم وهشام ماجد يقدمان العزاء في زوجة إسماعيل فرغلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

استقبل الفنان إسماعيل فرغلي مساء اليوم الاثنين 30 سبتمبر، العزاء في زوجته بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.

وشهد العزاء حضور الفنان هشام ماجد، والفنان حجاج عبدالعظيم، وعدد كبير من مشاهير الفن والإعلام وكرة القدم، بينهم: محمد رياض، مجدي بدر، محمد محمود، بيومي فؤاد، سامح حسين، ياسر فرج، عمرو عبدالعزيز، أحمد بدير، سليمان عيد، عصام كاريكا، الكابتن خالد بيبو، الإعلامي طارق علام، محمد أوتاكا، شريف خير الله.

وأعلن خبر الوفاة الفنان إسماعيل فرغلي عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وكتب: "توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي، وتقام صلاة الجنازة، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يذكر أن أخر أعمال الفنان إسماعيل فرغلي مسرحية تطبق الشروط والأحكام بطولة أكرم حسني في موسم جدة الماضي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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