ملك قورة تكشف حقيقة دخولها عش الزوجية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ملك قورة، حقيقة دخولها عش الزوجية بعد الجدل الذي أثارته خلال الأيام الماضية بعد نشرها صورا بفستان الزفاف.

ونشرت ملك، صورا من جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هو أنا أقدر أتجوز من غير ما أقوللكم، انتوا عائلتي الكبيرة، التهاني والأماني والحب اللي شفته منكم الأيام اللي فاتت خلتني أحبكم أكتر واكتر ونفسي في فرحي إن شاء الله أعزمكم كلكم علشان تكمل فرحتي، ربنا يخليكم ليا".

وكانت ملك، نشرت جلسة تصوير بفستان زفاف، عبر حسابها على نفس التطبيق، ظهرت فيها وخلفها عبارة "العروسة ملك"، وعلقت: "فستان الزفاف".

وكانت آخر مشاركات الفنانة ملك قورة بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي.

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