حكاية مكالمة هاتفية من آل باتشينو تسببت في تولى جوني ديب إخراج فيلم Modi

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم العالمي جوني ديب، عن تجربته الإخراجية لفيلم Modi – Three Days On The Wings Of Madness، وعن اقناع الأسطورة آل باتشينو له لخوض تجربته الاخراجية الأولي، واصفاً طريقة إقناعه "عندما يتحدث آل باتشينو، فأنت تستمع".

ونقلت صحيفة deadline، في تقرير لها نشرته، تصريحات ديب بعد الترحيب الحار الذي حاز عليه في مهرجان سان سيباستيان السينمائي في اسبانيا، حيث يعرض أول اعماله الإخراجية فيلم Modi – Three Days On The Wings Of Madness.

ووصل ديب إلى إسبانيا الليلة الماضية، حيث استقبله المشجعون خارج فندق اقامته ماريا كريستينا في المدينة، وظهر بعد ظهر اليوم في مؤتمر صحفي مفعم بالنجوم إلى حد كبير مع فريق عمل فيلم مودي، منهم أنطونيا ديسبلات وريكاردو سكامارسيو.

وقال ديب للصحفيين "كان أول من اتصل به بشأن المشروع هو الممثل المخضرم آل باتشينو، لقد تلقيت مكالمة هاتفية غريبة للغاية من آل باتشينو الذي قال لي "هل تتذكر مشروع موديلياني هذا؟" وقال لي إنني يجب أن أخرجه"، مضيفاً ديب "لسبب ما، رآني آل باتشينو أقود هذه التجربة الغريبة، وعندما يتحدث باتشينو، تستمع، لذلك استمعت.

Modi هو ثاني عمل إخراجي لديب ويأتي بعد 27 عامًا من فيلم The Brave، وهو أول فيلم له كمخرج، وتحدث ديب عن تجربته الاخراجية السابقة: "عندما كنت أصنع The Brave قبل 27 عامًا، كان آخر شيء أردت القيام به هو محاولة صنع فيلم مرة أخرى"، وأضاف ديب أنه مع مودي كان قادرًا على الشعور بالحرية مثل طفل صغير عملاق".

ووصف ديب الفيلم بأنه "زوبعة مدتها اثنتان وسبعون ساعة في حياة الفنان البوهيمي أميديو موديلياني، ويتبع الفيلم الفنانين من خلال سلسلة من الأحداث الفوضوية عبر شوارع باريس التي مزقتها الحرب في عام 1916، ويضم طاقم الفيلم أيضًا ستيفن جراهام وآل باتشينو وبرونو جويري ولويزا رانييري.