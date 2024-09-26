بالصور.. سارة عبدالرحمن تخضع لجلسة تصوير وتستعد لرمضان 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة سارة عبدالرحمن، لجلسة تصوير أنيقة ودعت من خلالها فصل الصيف.

وقالت سارة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنها تعاقدت على عمل فني جديد لرمضان المقبل 2025، ستعلن عن تفاصيله بعد بدء تصويره خلال الأيام المقبلة.

وكانت عبد الرحمن، قد شاركت في فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدي، ونور اللبنانية ومحمود حافظ ورحمة أحمد فرج وأحمد فؤاد سليم، وآخرين ومن إخراج خالد مرعي.

وخاضت عدة تجارب درامية منها مسلسلات "سلسال الدم"، و"نصيبي وقسمتك 3"، ومسلسل" 30 ليلة وليلة"، و"مكتوب عليا". بالإضافة إلىة فيلمي "ماما حامل" و "تصبح على خير".

اقرأ أيضا:

إنجي المقدم توجه رسالة للشعب اللبناني

أول تعليق من إلهام شاهين بعد حريق ديكورات فيلم "الحب كله"