"تشريفكم غالي عليا".. المطربة بوسي تنشر صورا جديدة من عيد ميلادها وتوجه رسالة لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت المطربة بوسي رسالة شكر لكل من حضر وشارك في حفل عيد ميلادها الـ43، والتي احتفلت به في أحد أماكن السهر الشهيرة في القاهرة، وسط حضور كبير من المقربين وأصدقائها الفنانين.

ونشرت بوسي مجموعة من الصور مع أصدقائها الفنانين، أبرزهم حكيم، محمود الليثي، شيماء سيف، هنادي مهنا، مصطفى حجاج، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "حبايبى وأخواتي شرفتوني ونورتوني وأسعدتوني.. وميرسي جدا على ذوقكم ومجاملتكم".

وأضافت: "ده كان أسعد يوم في حياتي بوجودكم معايا ودايما مع بعض في كل مناسبة حلوة، تشريفكم غالي جدا على قلبي، بحبكم كلكم".

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا، بالتعاون مع شركة روتانا للانتاج الفني.

اقرأ أيضا..

أشرف زكي لـ "الخليج 365": توقيع غرامة مليون جنيه على شركة إنتاج بسبب الـ "بلوجرز"

إيساف يستقبل المعزيين في وفاة شقيقه بمصر الجديدة