شكرا لقرائتكم خبر عن تيتا زوزو الحلقة 3.. إسعاد يونس تقابل إسلام إبراهيم بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 3 من مسلسل تيتا زوزو العديد من الأحداث، حيث قيام اعتزاز (إسعاد يونس)، بالاشتراك في تطبيق الذكاء الاصطناعي بمساعدة حفيدها، لتقوم بارتداء نظارة التطبيق وتشغيله، لتتفاجأ بقدوم اسلام إبراهيم إليها من عالم الذكاء الاصطناعي.

يسألها اسلام إبراهيم إبراهيم في مشهد كوميدي عن مكانه، فتخبره أنهما في مصر الجديدة، ليصدم ويحزن، بسبب تجربته السابقة مع حنان (دنيا ماهر)، ويتعامل معها بشكل غريب عليها، لتنصدم اعتزاز منه وتعيده إلى مكانه مرة أخرى.

وفي نهاية الحلقة، يذهب حمزة العيلي إلى محمود البزاوي، ليطلب منهم نقل ماله إلى البنك الذي يعمل به، ولكن البزاوي يخبره أنه يحتاجه في أمر آخر ليساعده به، لتنتهي أحداث الحلقة على ذلك.

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عيد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

وكانت آخر أعمال النجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة"، الذي عرض مؤخرا فى دور العرض السينمائية، خلال شهر يناير الماضى، وشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.



حمزة العيلي



محمود البزاوي



تيتا زوزو 3



إسلام ابراهيم



