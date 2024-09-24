شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت "مضروب" يخدع امرأتين فى إسبانيا بأكثر من 360 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

قالت الشرطة الإسبانية، إنها ألقت القبض على 5 أشخاص متهمين بالاحتيال على امرأتين بمبلغ 325 ألف يورو مايعادل 361 ألف دولار من خلال انتحال شخصية نجم هوليوود براد بيت عبر رسائل عبر الإنترنت وتطبيق واتس آب.

وأكدت، قوة شرطة الحرس المدنى الإسبانى فى بيان إن المشتبه بهم اتصلوا بالسيدتين على صفحة على الإنترنت لمحبى الممثل الحائز على جائزة الأوسكار وأوهموهما بأنهما "كانتا تربطهما علاقة عاطفية به".



براد بيت

وبينما انتحل أفراد العصابة شخصية بيت، اقترحوا على السيدتين الاستثمار فى مشاريع مختلفة غير موجودة، بحسب ما ذكر موقع scmp.

وتعرضت إحدى السيدتين، من منطقة الأندلس الجنوبية، للاحتيال بمبلغ 175 ألف يورو بينما خسرت الأخرى، من إقليم الباسك الشمالى، 150 ألف يورو .

وقالت الشرطة إن "مجرمى الإنترنت درسوا شبكاتهم الاجتماعية وأعدوا ملفا نفسيا لهم للإيقاع بالضحايا، وبالتالى اكتشفوا أن كلتا المرأتين شخصان ضعيفان، يفتقران إلى العاطفة وفى حالة من الاكتئاب"، كما استخدموا منصات المراسلة الفورية لتبادل الرسائل والبريد الإلكترونى مع المرأتين حتى وصلوا إلى نقطة اعتقدوا فيها أنهم يتحدثون عبر WhatsApp مع براد بيت نفسه، الذى وعدهم بعلاقة رومانسية ومستقبل معا".

وألقت الشرطة القبض على 5 أشخاص فى منطقة الأندلس الجنوبية، بما فى ذلك زعماء المجموعة المشتبه بهم، وداهمت 5 منازل كجزء من عملياتها، واستولت على العديد من الهواتف المحمولة والبطاقات المصرفية وجهازى كمبيوتر ومذكرات "كتب فيها العبارات التى استخدمها المحتالون لخداع ضحاياهم".

وتمكن الضباط من استرداد 85000 يورو من الأموال التى تم الاحتيال عليها من المرأتين.