تمّ رصد بن أفليك في مركز إعادة التّأهيل بعد لقاء متوتّر مع جنيفر لوبيز

شوهد بن أفليك في مركز لإعادة تأهيل الطّبّ الرّياضيّ في قرية “ويستليك” بولاية كاليفورنيا، يوم الأحد، أثناء زيارة أحد الأصدقاء.

كان الممثّل والمخرج، البالغ من العمر أثنين وخمسين عامًا، يرتدي قميصًا أصفر مع بنطال جينز وحذاء رياضيّ أبيض ونظّارات شمسيّة، بينما كان يحمل حقيبة بيضاء في يده.

وتأتي هذه الزّيارة بعد فترة وجيزة من لمّ شمل أفليك مع زوجته المنفصلة، جنيفر لوبيز، خمسة وخمسين عامًا، في ليلة عودة أولادهما إلى المدرسة في لوس أنجلوس.

وشوهد الثّنائيّ معًا بعد أيّام قليلة من تناول غداء متوتر في بيفرلي هيلز. وتحتضن لوبيز توأمًين يبلغان من العمر 16 ستّة عشرى عامًا، ماكس وإيمي، من زوجها السّابق مارك أنتوني، بينما لدى أفليك ثلاثة أولاد هم فيوليت (ثمانية عشرعامًا)، وفين (خمسة عشر عامًا)، وصامويل (اثني عشر عامًا) من زوجته السابقة جنيفر غارنر.

خلال الحدث المدرسيّ، لاحظ الحضور أنّ لوبيز وأفليك بديا ودودَين ومرتاحَين أثناء تفاعلهما مع الآبناء الآخرين. إلّا أنّ التقارير تشير إلى أنّه على الرغم من ظهورهما الودّي، إلّا أن الفنانَين ملتزمان بالمضيّ قدمًا في إجراءات طلاقهما، التي تقدّمت بها لوبيز في الذّكرى الثانية لزواجهما في أغسطس ٢٠٢٢.

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تتمتّع علاقة أفليك ولوبيز بتاريخ غنيّ، إذ التقيا لأوّل مرّة في موقع تصوير فيلم Gigli عام ٢٠٠١. بعد خطوبة قصيرة في أوائل العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين، انفصلا قبل أيّام فقط من حفل زفافهما المخطط له في عام ٢٠٠٤. وتزوّجا من آخرين لكنّهما أعادا إحياء علاقتهما الرّومانسيّة في عام ٢٠٢١. وتزوّجا في كنيسة صغيرة في لاس فيغاس في يوليو ٢٠٢٢. تلا ذلك احتفال أكبر في ملكيّة أفليك في جورجيا.