إلهام شاهين الأكثر تضرّراً.. حريق في مدينة الإنتاج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حادثة تُعدّ الرابعة هذا العام بمدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة، شبّ حريق هائل التهم ديكورات عدد من الأعمال الفنية كان أكثرها تضرراً ديكورات فيلم “الحب كله” للفنانة إلهام شاهين، وذلك بعد ساعات من الانتهاء من بنائه في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وكشف شهود عيان أن النيران التهمت الديكورات التي تم بناؤها حديثاً لفيلم “الحب كله”، بما في ذلك الشقق والحارة الشعبية، مما أدى إلى تدميرها بالكامل.

كما طاول الحريق جزءاً من ديكورات مسلسل “سيد الناس” للفنان عمرو سعد، وبعض ديكورات مسلسل “ديبو” للفنان محمد أنور.

وعلّق شريف مندور منتج فيلم “الحب كله”، على احتراق الديكور بالكامل بعدما كان مفترضاً أن يبدأ تصويره غداً الأربعاء، قائلًا: “الحمد لله بعد فرش ديكور البيوت والحارة النار قضت على الحي الشعبي”.

ونشر الفنان حسام داغر عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” عدداً من الفيديوهات التي وثّقت الحريق، وعلّق عليها قائلاً: “السادة الصحافيين أصدقائي الأعزاء اللي بيتصلوا يتطمّنوا عليا بعد حريق ديكور فيلم “الحب كله”، أنا بخير ولازلت متواجد حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية والحريق حصل قبل بداية التصوير وكانت ظروف سفري بالخارج تمنعني من البدء بالتصوير… حقيقي قلبي مع الأصدقاء وفريق الإنتاج والإخراج والفنيين العاملين بالتصوير وحقيقي خسارة كبيرة حريق الحي الشعبي وديكور الفيلم”.

فيلم “الحب كله” هو بطولة: إلهام شاهين، أحمد فتحي، حورية فرغلي، ومن إخراج خالد حجر.