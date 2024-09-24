سامو زين يكشف تطورات حالته بعد الوعكة الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان سامو زين عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” رسالة صوتية طمأن من خلالها جمهوره على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه يتمتع حالياً بصحة جيدة.

وقال سامو في رسالته: “شكراً لكل الناس اللي حاولت تتواصل معايا أو تبعت لي رسالة عن طريق السوشيال ميديا أو عبر تليفوني أو من خلال أي جهة… بشكركم جداً”. وأضاف: “إن شاء الله يا رب مشوفش فيكم أي حاجة وحشة بإذن الله، أنا كويس الحمد لله وإن شاء الله يومين ثلاثة كده هكون معاكم شكراً جداً”.

وكان سامو زين قد أعلن أخيراً عودته الى مصر، بعد غيابه عنها لسنوات، معبّراً عن سعادته بذلك ومشيراً إلى أنه اشتاق إليها منذ أول أيام سفره، وأنه عائد بقوة وبأعمال مختلفة. إذ قال: “مصر وحشاني من أول يوم سافرت فيه، أكيد طوّلت شوية بس رجعت بالحب وبحاجات كنت حابب أقدمها، وخدت وقتي وأنا بجهز الألبوم، والمصريين وحشوني وبقولهم أنا معاكم وهنرجع للأفراح والحفلات تاني”.

كما كشف سامو زين عن رأيه في عمليات التجميل، مؤكداً دعمه لها، بالقول: “بدعم عمليات التجميل ولكن على حسب الحالة اللي محتاجة تعملها، وهي بقت دور أساسي في حياة الإنسان ومهم للحياة العملية والمهنية، وحاجة مهمة إنها تكون متواجدة، وصعب في الوقت الحالي إن الشخص يقدر يحافظ على نفسه، وفي دلوقتي حد بيبقى فاهم بشرتك محتاجة إيه، وبيتعامل معاها”.