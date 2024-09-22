أشرف زكي يتحدّث عن وضع آثار الحكيم الصحيّ بعد نقلها الى المستشفى

تعرّضت الممثلة آثار الحكيم لأزمة صحيّة مفاجئة، أُدخلت على أثرها إلى أحد المستشفيات وذلك بعد ارتفاع ضغط دمها وعدم انتظام ضربات القلب، ما دفع بالطبيب الى ابقائها في المستشفى حتى استقرار حالتها الصحيّة.

من جانبه، كشف الممثل أشرف زكي، نقيب المهن التمثيليّة، أن أثار الحكيم تجري بعض الفحوصات الطبيّة وهي تتمتّع بصحّة جيدة وتحدّث معها ليطمئن على وضعها. وأكّد ان بعد إجراء جميع الفحوصات ستعود الى منزلها وتستكمل حياتها بشكل طبيعي.

آخر أعمال آثار الحكيم، مسلسل “الوتر المشدود” (عام ٢٠٠٩) من تأليف عماد نافع وإخراج خالد بهجت شارك في بطولته أيضًا كل من معالي زايد، كمال أبو رية، سامح الصريطي، أحمد خليل، خيرية أحمد، محمد كامل، سلوى محمد علي، رانيا يوسف وغيرهم.