هاني فرحات عن أنغام بحفل البحرين: كانت في قمة العطاء الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيت المطربة الكبيرة أنغام، مساء أمس الجمعة 20 سبتمبر، حفلا غنائيا في دولة البحرين، قاد فرقته الموسيقية الموسيقار هاني فرحات، وسط حضور عدد ضخم من الجمهور.

وأكد فرحات في بيان صحفي أن الجمهور البحريني استقبله بشكل استثنائي مما خلق حالة من الحماس طوال فقرات الحفل، مشددا على أن الشعب البحريني محب للطرب الأصيل.

وتابع "أنغام كالعادة كانت في قمة العطاء الفني، وخرج الحفل بالشكل المتميز الذي كنا نتمناه خاصة أن الحفل رفع شعار كامل العدد".

جدير بالذكر أن بعد حفل البحرين يستعد هاني فرحات للمشاركة في حفل آخر في جدة يوم 22 سبتمبر الجاري مع الفنان رابح صقر.

كان فرحات قاد الفرقة الموسيقية في حفل المطربة أنغام الذي أقيم قبل أيام في جدة بالمملكة العربية السعودية، وقدمت من خلاله لأول مرة أغاني ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، وحقق نجاحا كبيرا.