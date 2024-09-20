داليا البحيري تخرج عن صمتها وتردّ على منتقدي “أولاد حريم كريم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم مضي أشهُر عدة على انتقاد أحد النقاد الفنيين لأسرة فيلم “أولاد حريم كريم” بأسلوب لاذع، زاعماً انتهاء عهدهم فنياً، التزمت الفنانة داليا البحيري الصمت طوال تلك الفترة لتخرج أخيراً وتردّ على هذا الناقد، معبّرةً عن استيائها من تصريحاته، ومؤكدةً أنها لم تتحدث في الأمر لأسباب عدة.

وقالت داليا البحيري: “متكلمتش لأنه كان واضح جداً إن الناقد متفرجش على العمل، وهو بيخلص حاجة بينه وبين مصطفى قمر، فقال كلام ميصحش يتقال من ناقد كبير زيّه، وزعلت بصراحة لأن المفروض إن عندنا ناقد كبير ومهم، دي ساقطة ليه”.

وأضافت: “مفيش حاجة اسمها راحت عليهم كممثلين، الممثل طول ما هو قادر يعمل دور لايق عليه يبقى يعني إيه راحت عليه؟، يعني الجيل اللي أكبر مننا يروح ينتحر؟، دي جملة مش في محلها، وهي ساقطة في تاريخ هذا الناقد”.

“أولاد حريم كريم”، تدور أحداثه في نطاق كوميدي، وشاركت في بطولته مجموعة من النجوم، بينهم: مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، بشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.