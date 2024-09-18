شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحيى حفلاً غنائيًا فى دبى خلال نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم أحمد سعد وميامى باند حفلاً غنائيًا فى دبى يوم 15 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم أحمد باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

طرح النجم أحمد سعد، والشاب خالد أحدث أعمالهما سوياً بعنوان "الزين" وهى من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، وميكس أمير محروس، حيث طرح سعد الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وطرح مؤخرًا النجم أحمد سعد، أحدث أغنياته التى تحمل اسم "بنت ناس" على "يوتيوب" والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، وتوزيع إيهاب كلوبيكس.

وأحيا النجم أحمد سعد حفلا في الساحل الشمالي، والتي رفعت شعار كامل العدد، وظهر من خلالها بلوك جديد لفت الأنظار إليه، وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وقدم أحمد سعد خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيه ومنها عليكي عيون واختياراتي مدمرة حياتي واليوم الحلو ووسع وسع وغيرها خلال الحفل الذي استمر حوالي ساعتين، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية التي قدمت على المسرح.