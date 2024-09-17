شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم عاشق يحصد 7.7 مليون جنيه خلال 6 أيام عرض بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم نجاحا كبيراً خلال الفترة الماضية، كما حصد أمس الاثنين إيرادات بلغت 876 ألفا و412 جنيها، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال 6 أيام عرض 7 ملايين و715 ألفا و794 جنيها.

فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وتدور قصة فيلم "عاشق" فى إطار رومانسى، تجمع قصة حب تنتهى بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث إن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

وفيلم "عاشق" ليس أول فيلم يشهد التعاون بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، فقد شارك الثنائى من قبل فى فيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، ودارت أحداثه فى إطار خيال علمى، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

وشهد تعاون آخر بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، من خلال فيلم "قمر 14" والتى تقع أحداثه حين يعتلى قمر ليلة 14 سماء مصر، فنشهد تحت ضيائه عدة علاقات عاطفية تحاول الصمود والنجاح؛ حيث يصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها عليهم المجتمع، لتعوق علاقاتهم وتهددها بالفشل.

وعرض مؤخرا لأحمد حاتم مسلسل "عمر أفندى" ونال اشادات كبيرة وحقق نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولة العمل كلا من اية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، وآخرون، إخراج عبد الرحمن ابو غزالة، وتأليف مصطفى حمدى .