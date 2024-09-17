نسليهان أتاغول تختار طقم البيجاما من فالنتينو.. وهكذا نسقته

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ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة التركية نسليهان أتاغول الجمهور بإطلالتها الأخيرة ومجموعة الصور التي وثقت من خلالها إطلالتها الأخيرة من شوارع ميلانو.
وقد إرتدت نسليهان طقم البيجاما من فالنتينو، وهو عبارة عن سروال طويل وواسع باللون الأسود، وقمبص نوم باللون الأسود أيضاً وبريش على الكمين.
وقد نسقت معه نظارات شمسية باللون الأسود، وحذاء بالكعب العالي باللون الأسود أيضاً، وتركت شعرها الطويل منسدل على كتفها، مع ماكياج ناعم.
وقد إنسحبت نسليهان أتاغول من تصوير مسلسل "الحب في أيام الإحتلال"، بسبب حملها بطفلها الأول من زوجها الأول الممثل التركي قادير دوغلو، وترقب الجمهور إسم النجمة التي حلت مكانها.
ومن المقرر أن تتعاقد الشركة مع الممثلة التركية هلال ألتنبيليك لتحل بديلة لنجمة مسلسل "الحب الأعمى".
كما تم تأكيد أن الشركة المنتجة قد قدمت عرضاً للممثل التركي كنان إميرزالي أوغلو لدور البطولة الرجالية في المسلسل التاريخي.
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