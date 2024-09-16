الرقابة تضع سمية الخشاب ورانيا يوسف في أزمة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض فيلم “التاروت” للنجمتين سمية الخشاب ورانيا يوسف لأزمة جديدة، حيث أوقفت الرقابة على المصنّفات الفنية عرض الفيلم ومنعت إعطاء التصاريح لعرضه لحين إجراء تعديلات على بعض مشاهده، وهو ما شكّل صدمة لعدد كبير من الجمهور الذين اعتبروا الأمر ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ السينما المصرية.

وكان الاعتراض على فيلم “التاروت” بسبب احتوائه على مشاهد جريئة، مما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين بسبب تصويره نوعاً غير تقليدي من الخيانة، بعد ظهور إحدى بطلات العمل وهي تخون حبيبها في مشهد غريب وغير متوقع مع كلبها الخاص.

موضوع الفيلم لم يتوقف عند هذا الحد، بل تطرق إلى نوع آخر من العلاقات المثيرة للجدل بين السيدات، مما زاد من حدة الانتقادات والاعتراضات، وفي هذا الصدد أوضح المنتج بلال صبري أن الرقابة تدخّلت بعد انتهاء التصوير، وطالبت بإجراء تعديلات على بعض المشاهد المثيرة فيه، أي إعادة تصوير بعض اللقطات. وأضاف في بيان له: “نحن ملتزمون بتعليمات الرقابة، وسنعدّل في المشاهد في أقرب وقت”.

من جهة أخرى، قرّرت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، بقيادة الفنانة إسعاد يونس، عرض الفيلم ليلة رأس السنة، بعد اتفاقها مع المنتج بلال صبري، ليكون واحداً من أكثر الأفلام المنتظرة لهذا الموسم.

الجدير بالذكر أن فيلم “التاروت” يلعب بطولته الفنانون: سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، وعلاء مرسي، محمد سليمان، خالد محروس، وائل متولي، بوسي شاهين…، وهو من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت.