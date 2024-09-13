القومي للسينما يحتفل بذكرى بليغ حمدي بعرض أول لفيلم عن مسيرته الفنية

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووسط حضور سينمائي كبير، احتفل مساء أمس المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر بالعرض الاول لفيلم الطير المسافر "بليغ.... عاشق النغم " إخراج وتصوير حسين بكر، فكرة وسيناريو الناقدة فايزة هنداوي، والذي تناول أهم محطات حياة الراحل بليغ، وقصص رواها مجموعة من أصدقائه، ومجموعة من الموسيقيين والنقاد والسينمائيين عن بداياته كعازف علي آلة العود إلي أن أصبح واحداً من أهم الملحنين بمصر والوطن العربي.

وقد أشاد الحضور بالفيلم حيث نال إعجاب الحضور والذي كان من ضمنهم ، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية ، المخرج خالد يوسف ، والمصور الكبير محمد بكر ،والفنانة عفاف راضي ، والمهندس أسامة الشيخ المخرج هاني لاشين ، والمنتج محمد العدل ، المونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما السابق ، والمخرج مجدي أبو عميره إلي جانب عدد كبير من السينمائيين والإعلاميين والصحفيين والنقاد .



وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة بحضور د. حسين بكر ، والناقدة فايزة هنداوى، أدارها كلاً من الناقد محمود عبد الشكور والدكتور أشرف عبد الرحمن، والكاتب الصحفي محمد دياب، حيث تم خلالها مناقشة مراحل تنفيذ الفيلم بداية من الفكرة التي توقفت لفترة من الزمن ثم عاد بعدها إستكمال تنفيذ الفيلم وذلك لما مرت به البلاد من ظروف الغلق بسبب فيروس كورونا ، وأضاف صناع الفيلم أن مدة الفيلم كانت أطول مما شاهدة الحضور ولكنهم حاولوا إختزال الفيلم ليتناول أهم محطات حيات الراحل الكبير بليغ حمدي ، كما أوضحوا أن جميع من تم معهم اللقاءات داخل الفيلم كانوا متحمسين للغاية للحديث عن موسيقار عظيم بحجم بليغ ، واضافوا أن هذا الموسيقار يحتاج ليس فليماً واحدا بل سلسلة متكاملة من الأفلام واحد للحديث عن مشواره،

جدير بالذكر أن فيلم الطير المسافر " بليغ ..عاشق النغم" من إنتاج المركز القومي للسينما ، إخراج وتصوير مدير التصوير د. حسين بكر، وفكرة وسيناريو الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، مونتاج كلاً من المونتيرة منار حسني وغادة سراج ونسمة مصطفى. أما تصميم المناظر، فقد صممه شادي العناني، فيما تولت منيرة محمد فهيم إدارة الإنتاج. الموسيقى التصويرية للفيلم من تأليف الدكتور أحمد عاطف، والجرافيك من تصميم أحمد السرجاني، وقام بمكساج الفيلم إبراهيم عبدالعزيز، وتصحيح الألوان طارق نظير، وتصميم البوستر هيثم الباجوري.