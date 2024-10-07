الامارات | إدانة امرأة نمساوية بقتل أخرى بفيروس كورونا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حكم قاض نمساوي على امرأة تبلغ من العمر 54 عامًا بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة أربعة أشهر وغرامة قدرها 800 يورو (886.75 دولارًا) بتهمة القتل الخطأ الجسيم.

وأدينت المرأة بإصابة جارتها بفيروس كورونا المستجد في عام 2021، وهي ثاني إدانة لها تتعلق بالجائحة خلال عام، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

ووفقًا لوكالة الأنباء النمساوية APA، توفيت الضحية، التي كانت أيضًا مريضة بالسرطان، بسبب الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا. وأظهر تقرير فيروسي أن الحمض النووي للفيروس يتطابق مع كل من المتوفاة والمرأة البالغة من العمر 54 عامًا، مما يثبت أن المتهمة نقلته "بنسبة 100 في المائة تقريبًا"، كما قال أحد الخبراء للمحكمة.

وقال القاضي يوم النطق بالحكم مخاطبا المتهمة "أشعر بالأسف من أجلك شخصيًا - أعتقد أن شيئًا كهذا حدث على الأرجح مئات المرات. لكنك غير محظوظة (هذه المرة) لأن خبيرًا قد قرر بيقين شبه مطلق أن العدوى جاءت منك." ولم يتم الكشف عن اسمي الضحية والمتهمة بما يتماشى مع قواعد الخصوصية النمساوية.

كما أفادت وكالة الأنباء النمساوية أن المرأة أدينت بارتكاب جريمة تتعلق بكوفيد-19 في الصيف الماضي. وقالت الوكالة إنها حُكم عليها بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر بتهمة تعريض الناس للخطر عمدًا من خلال الأمراض المعدية، لكنها بُرِّئت من تهمة القتل العمد في ذلك الوقت.

وهذا الأسبوع، استمع القاضي إلى إفادات من عائلة المتوفاة، الذين قالوا إنه كان هناك اتصال بين الجيران في 21 ديسمبر 2001 عندما كانت المتهمة تعلم بالفعل أنها مصابة بكوفيد-19. لكنها نفت الاجتماع، قائلة إنها كانت مريضة للغاية بحيث لا تستطيع النهوض من الفراش في ذلك اليوم. كما قالت إنها تعتقد أنها مصابة بالتهاب الشعب الهوائية، وهو ما تصاب به عادة كل عام.

لكن طبيب المرأة قال للشرطة إن المتهمة أثبتت إصابتها باختبار سريع، وأخبرته أنها "بالتأكيد لن تسمح لنفسها بأن تُحبس" بعد تلك النتيجة.