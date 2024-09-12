وزيرا السياحة والإعلام يعلنان عن مهرجان “آلوين – مشوار ع بلسّ مشوار”

تحت شعار “نزال سلّم ع بيروت” عقد وزيرا السياحة وليد نصّار والإعلام زياد مكاري مؤتمراً صحفياً في قاعة المؤتمرات في وزارة السياحة، للإعلان عن إطلاق مهرجان ” آلوين مشوار ع بلسّ مشوار” وهو المهرجان الذي تنظمه شركة “آورا ميديا” بإدارة عاصم حمزه وآيه موسى، في شارع بلسّ – الجامعة الأميركية في بيروت، وفيه ستكون إحتفالية كبيرة بالعاصمة بيروت، وبرعاية وزارتي السياحة والإعلام. وأدار المؤتمر الصحفي الزميل الإعلامي د. جمال فياض، وحضر المهرجان نقيب الفنانين اللبنانيين الفنان نعمه بدوي ونقيب محترفي الموسيقى والغناء فريد بو سعيد. ونائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم، المقاهي والملاهي في لبنان السيد خالد نزهة. بالإضافة الى حشد من الصحفيين والمراسلين والإعلاميين.في البداية قدّم الزميل جمال فياض ، الوزيرين الراعيين مشدّداً على تعاونهما اللامحدود في كل مشروع سياحي وإعلامي، ودعمهما لكل ما فيه مصلحة السياحة والإعلام في لبنان. وأعطى الكلام لوزير السياحة وليد نصّار، الذي أبدى إعجابه بالفكرة، وأثنى على الإصرار الذي يتميّز به اللبناني خصوصاً في ظلّ الظروف الصعبة والمتوترة، وتحديه للمصاعب لينجز ويقدّم كل شيء إيجابي للبنان وسياحته. وأكّد عن استعداد الوزارة لتقديم كل ما يمكن ضمن الإمكانيات المتاحة، المهم أن تظل بيروت وكل لبنان على خارطة الحياة والفرح.

ثم تحدّث وزير الإعلام زياد مكاري عن ثقته بأن الإعلام اللبناني له دور كبير في تنشيط السياحة والحياة في لبنان. فما ينقله الإعلام هو الذي يجعل هذا البلد يوحي بالتحدي والفرح والمحبة ويشجّع على القدوم الى لبنان . كما أبدى استعداده الدائم لدعم السياحة، والحركة الإعلامية التي تواكبها دائماً، لتظهر صورة لبنان الحياة.

كما القت المديرة التنفيذية ل شركة “أورا ميديا” آية موسى، كلمة شكرت فيها الوزيرين على مشاركتهما في التحضير لهذا المهرجان وعلى دعمهما الكبير. وقالت : “انزال سلم عبيروت” هذا الشعار الذي نريد ان يسمعه ويردده الجميع، فبيروت هي منارة الشرق كانت وستبقى، فقد مرت في خضات كبيرة وكثيرة الا أنها بقيت صامدة ومتألقة”. أضافت :”شوارع بيروت تغيرت هويتها وهجرها ناسها، ومن هنا أتت هذه الفكرة “أن الوان الشوارع في بيروت يجب أن تعود ألوان فرح وسعادة، روح بيروت هي التي تنبض سعادة وفرحا، “مهرجان ألوان” سيبدأ من شارع بلس العريق حيث كان يمر فيه “ترامواي بيروت”. سنبدأ من بلس لننطلق نحو كل شوارع بيروت ولنقول أن شوارع بيروت الوانها جميلة، الوان فرح وحياة، وهذه هي بيروت التي نطمح اليها، كل المدن تسكنها الناس، أما بيروت فهي تسكن فينا في كل لبناني، بيروت هي مسقط قلب وليس مسقط رأس فقط”.وختمت :”المهرجان سيكون منوعا، وهو رسالة أكثر منه مهرجان ينتقل الى كل مناطق بيروت وشوارعها”.

بدوره شكر المدير العام للشركة السيد عاصم حمزه كل الذين ساهموا برعاية ومساعدة هذا الحدث السياحي، وشكر محافظ بيروت الأستاذ مروان عبود، الذي قدّم كل الدعم، والمساعدة لإقامة هذا المهرجان يومي ٢١ و٢٢ أيلول (سبتمبر) ٢٠٢٤ ، كما شكر فريق عمل المهرجان الذي لا يرتاحوا لكي ينجزوا هذا المشروع. كما وجّه الشكر لقيادة الجيش، مديرية قوى الأمن الداخلي، مديرية المخابرات. ودعا للمشاركة من كل الأعمار والأطياف في مهرجان آلوين الذي يعيد الحياة الى بيروت عارضاً برنامج الإحتفال والتفاصيل على مدى اليومين.