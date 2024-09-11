شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تبدأ تحضيرات مسلسلها فى رمضان 2025 بتوقيع عبد العزيز النجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة نيللى كريم التحضيرات والاستعدادت لمسلسلها الجديد المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج أحمد الدسوقى وتأليف أمين جمال، وإخراج عبد العزيز النجار، وهو أول تعاون بين النجار ونيللى كريم في الدراما التليفزيونية، حيث جاء ترشيح النجار بعد تألقه في مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقى، والذى حقق نجاحا كبيراً، كما أخرج مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين في رمضان الماضى.

وكانت قد صرحت نيللى كريم من قبل، إنها تحب العمل مع مخرجين جدد لأن عندهم حماس، مردفة: "كلنا كنا جداد وكنا أول مرة".

وذكرت خلال لقائها ببرنامج "العالم علمين"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، أنها تحب خوض التجارب، مضيفة أنها انتهت من تصوير فيلم "هابي بيرث داي" ولفتت نيللى كريم، إلى أن قصة الفيلم عبارة عن أم مطلقة لها ابنة وخادمة في سن ابنتها، وكلاهما صديقتان، وتبدأ من هنا أحداث الفيلم ذو الفكرة المختلفة.

يشار إلى أن نيللى كريم قدمت العام الماضى مسلسل فراولة وشارك في بطولته كل من شيماء سيف، أحمد فهيم صدقى صخر، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى،، وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى.