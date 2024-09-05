بالصور.. أحدث ظهور لـ مي عمر والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها

ونشرت مي عمر الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"،وعلقت: "الارتقاء بالحياة إلى آفاق جديدة"، وظهرت داخل الطائرة الهليكوبتر.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر، بسم الله ماشاء الله الجمال عدى الكلام، عسل، الطعامة كلها، يا ويلي الجمال".

وكانت آخر مشاركات الفنانة مي عمر، بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وعلى جانب آخر، تخوض مي عمر بطولة مسلسل "إش إش" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

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