الامارات | تمارين منزلية فعّالة لخفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام العديد من الفوائد الصحية التي لا يمكن التقليل من أهميتها.

وأفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بأن الرياضة تساهم في تحسين كفاءة القلب والدورة الدموية وتقليل مستويات الكوليسترول وتنظيم ضغط الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية ومرض السكري من النوع 2 والسرطان.

وإلى جانب هذه الفوائد الصحية العامة، يُوصى أيضا بدمج تمارين القوة والمرونة في روتينك الأسبوعي، حيث تساعد هذه التمارين على زيادة قوة العضلات والحفاظ على كثافة العظام وتحسين التوازن وتقليل آلام المفاصل.

وقال الخبراء إنه يمكن أداء العديد من التمارين الفعالة في المنزل دون الحاجة إلى معدات خاصة. وقد أنشأت جمعية مختصة في العلاج الطبيعي دليلا يضم 9 حركات فعالة لتقوية الجسم بالكامل، وهي:

- الضغط على الأرض.

- الضغط على الركبة.

- تمرين الضغط المائل.

- نصف تمرين بوربي المعدل.

- نصف تمرين بوربي.

- الجلوس للوقوف باستخدام الذراعين.

- الاندفاع العكسي مع الضغط فوق الرأس.

- الاندفاع العكسي مع الضغط فوق الرأس باستخدام الأوزان.

- تمرين مركب يجمع بين تمرين الرفع الميت (Deadlift) وتمرين سحب (Row).

كما يمكن تعزيز هذه التمارين باستخدام أدوات منزلية بسيطة. على سبيل المثال، يمكن استخدام كرسي أو مقعد قوي لأداء تمرين بوربي المعدل، أو إضافة وزن باستخدام مظلة أثناء أداء تمارين الاندفاع العكسي مع الضغط فوق الرأس.

وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أنه يُنصح بممارسة تمرينين أو أكثر لتقوية العضلات أسبوعيا، ويمكن أن تشمل الأنشطة الأخرى مثل ركوب الدراجات والمشي على التلال والرقص والبستنة الثقيلة.