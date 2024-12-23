الامارات | مفاجآت دبي في ليلة رأس السنة.. عروض واحتفالات لا تفوّت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي دبي بقدوم 2025 بباقة من الفعاليات، بدءاً من الحفلات التي يحييها أشهر النجوم في المنطقة والعالم، وعروض الألعاب النارية في أشهر المعالم، لترسخ الإمارة عاماً بعد عام مكانتها كأفضل وجهة للاحتفال برأس السنة وقضاء أمتع الأوقات بفضل فعالياتها الترفيهية الفريدة، ومعالمها المميزة، وأجوائها الاحتفالية الفخمة في 31 الجاري.

ومن أبرز الفعاليات المرتقبة عروض الألعاب النارية وطائرات الدرون. وتستعد دبي لإبهار العالم بالعروض المميزة لبرج خليفة احتفالاً بالعام الجديد، وستضيء الألعاب النارية سماء المدينة لتزينها بأجمل الألوان.

أما عروض طائرات الدرون من شركة الإمارات للبترول في مهرجان دبي للتسوق فتقدم في مواقع: بلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

وسيستضيف دبي فستيفال سيتي مول عروض الألعاب النارية المذهلة من مجموعة الزرعوني التي ستضيء سماء المدينة عند منتصف الليل، بالإضافة إلى عرض خاص بمناسبة رأس السنة الجديدة للفنان المصري محمود العسيلي.

ويمكن لعشاق الأجواء الكلاسيكية الاستمتاع بعرض الألعاب النارية في منطقة السيف التراثية احتفالاً بقدوم العام الجديد، وسط الإطلالات الخلابة على الواجهة البحرية.

وسيحظى الضيوف في جزيرة بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس بفرصة الاستمتاع بمشاهدة بالعروض من الشاطئ، بينما يمكن لزوار حتّا مشاهدة عرض الألعاب النارية المذهل عند لوحة حتّا.

وسيحظى الزوّار في دبي بتجربة فريدة تحت سماء الصحراء المرصعة بالنجوم في تيرا سوليس، إذ يمكنهم الاستمتاع بمقطوعات موسيقى الهاوس للفنان لوست فريكوينسيز.

وسيستضيف «رافلز النخلة دبي» حفلة تنكرية ملكية، تضم مجموعة من الفعاليات كحفل عشاء فاخر، إلى جانب عروض فنية.

وستودع دبي عام 2024 بحفل استثنائي في دبي أوبرا، وستبدأ الأمسية بعروض لفرقة «سولد أوت» التي تقدم مجموعة من أغاني الجاز الكلاسيكية، تليها مجموعة من أفضل المقطوعات لمنسق الأغاني والمنتج النمساوي باروف ستيلار، علاوة على إيقاعات الموسيقى الحماسية لمنسق الأغاني سيلفر فوكس. ويمكن للحضور اختتام الأمسية بمشاهدة عرض الألعاب النارية في برج خليفة من ممشى دبي أوبرا.



وسيشارك النجم العالمي ليونيل ريتشي في احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في منتجع أتلانتس النخلة بدبي، والتي يتخللها عروض ألعاب نارية، وأنشطة ترفيهية مستوحاة من مسرح برودواي.

وسيستضيف «أوشوايا دبي هاربر إكسبيرينس» عرضاً للثنائي الإيطالي ماثام، إذ يقدم الأخوان أميديو وماتيو جيوفانيلي تجربة تجمع بين الموسيقى الحية والمؤثرات البصرية المتطورة مع مجموعة من أشهر أغانيهما.

وفي فستيفال أرينا، بدبي فستيفال سيتي مول، سيحيي المغني السوري ناصيف زيتون أمسية فنية، برفقة فرقة جيبسي كينجز مع العازف تونينو بالياردو، الذي يقدم إيقاعاته الراقصة طوال الليل.

أما برج العرب فيستضيف حفلاً يعود فيه مع الضيوف إلى أجواء التسعينات مع نخبة من النجوم مثل: نو ميرسي، وجيني من فرقة إيس أوف بيس، وفاب من فرقة ميلي فانيلي، وفرقة تو أنليميتد.

وستستضيف حديقة مارينا حفل تكريم للفنان بارني وايت. وتتواصل الأجواء الاحتفالية مع النجم العالمي بول لوماك وفرقته، مع باقة من أجمل أغاني التسعينات، إلى جانب عرض للألعاب النارية من التراس الذي يتميز بإطلالته البانورامية. ويتزامن احتفال ليلة رأس السنة مع الذكرى الـ25 لافتتاح برج العرب، ما يضفي مزيداً من الفخامة على الاحتفالات.

وسيستضيف نادي الإمارات للغولف حفلاً في الهواء الطلق يتضمن عروضاً لأشهر أغاني برونو مارس، وجورج مايكل، وروبي ويليامز، وبينك. وستنير الألعاب النارية سماء المكان عند منتصف الليل.

وسيستقبل «تايم أوت ماركت دبي» 2025 باحتفال مستوحى من رواية «غاتسبي العظيم» وأجواء عشرينات القرن الماضي. وسيحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بالأطباق الشهية من 17 من أفضل المطاعم المحلية، والفعاليات الترفيهية مع إطلالة مباشرة لمشاهدة الألعاب النارية في برج خليفة.