شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني يكشف عن خبر سار للشعب اليمني شاهد ما قاله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الدولة اليمني امين العاصمة صنعاء اللواء عبدالغني جميل عن خبر سار للشعب اليمني من اقصاه الى اقصاه . وقال جميل عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس: ‏ورب محمد وعيسى وجميع الأنبياء ثقوا أيها اليمنيين الذي طغى عليهم الحوثي بان النصر آت لا محال واضاف : والترتيبات لما بعد الحوثي على قدماً وساق وتابع فقط المجتمع الدولي يحتاجوا إلى تطمينات من قياداتنا الحكيمه ممثله بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي حفظه الله ان البديل سيكون نحو الأفضل ومن أولوياته تأسيس دوله نظام وقانون

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