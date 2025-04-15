شكرا لقرائتكم خبر عن بطريقة غير مسبوقة .. جماعة الحـ.وثي تنقل الصواريخ البالستية وعتاد عسكري الى هذه الأماكن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر عن قيام مليشيا الحوثي بنقل أسلحة مختلفة الى جبهات عدة شملت محافظات مختلفة

واكدت المصادر ان المليشيا نقلت الأسلحة والصواريخ الباليستية الى مواقع قريبة من جبهات القتال مع القوات الحكومية المشتركة المناوئة، في محاولة يائسة لتفادي تدميرها جراء التصاعد الكبير من قبل امريكا

هذا وفي 15 مارس، استأنفت القوات الأمريكية ضرباتها العسكرية ضد أهداف للحوثيين في اليمن، في إطار حملة ضغط جديدة على الجماعة وداعمها الرئيسي – إيران.

تأتي هذه التطورات بعد تهديد الحوثيين باستئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر عبر استهدافها، ردًا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة

