شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مروعة لانتحار شاب يمني في مصر "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت منطقة بمحافظة الجيزة في ، واقعة مأساوية أثارت صدمة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقدم شاب يحمل الجنسية اليمنية على إنهاء حياته بطريقة مؤلمة، بعدما ألقى بنفسه من الطابق الحادي عشر بأحد العقارات السكنية، ليسقط جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

الشاب "حمزة"، البالغ من العمر 22 عامًا، كان يمر بأزمة نفسية حادة في الفترة الأخيرة، بحسب ما كشفت عنه المعاينة والتحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، حيث دفعه الاكتئاب الشديد واليأس إلى اتخاذ قرار بإنهاء حياته في لحظة ضعف وألم نفسي شديد.



وقد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إشارة بوقوع حادث سقوط لشخص من مبنى سكني مرتفع، وانتقل على الفور فريق البحث الجنائي وقوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص عثر على جثة الشاب ملقاة أمام العقار، وقد فارق الحياة متأثرًا بجروحه.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.



الواقعة أثارت حالة من القلق، خاصة أن الشاب قام بإنهاء حياته بطريقة مأساوية أمام أعين المارة وسط صدمة وذهول الجميع حيث تجمع سكان المنطقة في حالة من الذهول وعدم التصديق، واصفين ما حدث بالموقف الصادم حيث لم يتمكنوا من إنقاذ حياة الشاب أو مساعدته ودعمه نفسيًّا لمنعه من الانتحار.