شكرا لقرائتكم خبر عن العامري يوجه رسالة إلى جميع المغتربين: استعدوا موعد تحرير صنعاء اقترب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الصحفي الاستقصائي عدنان العامري رسالة إلى جميع المغتربين اليمنيين، أعرب فيها عن تفاؤله بقرب انتهاء الصراع وعودتهم إلى أرض الوطن.

واستند العامري في رسالته، إلى "الأخبار والتطورات الأخيرة على المستويين السياسي والعسكري" التي قال إنها وصلته.

وقال العامري مخاطبًا المغتربين: "هانت! العرس الوطني الكبير يكتمل بعودة جميع المغتربين إلى أرض الوطن، ونقولها هذه المرة بكل ثقة، بعون الله تعالى: إن موعد تحرير صنعاء قد اقترب أكثر من أي وقت مضى."

ودعا الصحفي اليمني الله أن "يثبت أقدام أبطال القوات المسلحة اليمنية، وأن يرزقهم النصر المبين على عصابة الحوثيين الإمامية الإرهابية!"

ولم يقدم العامري في رسالته تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه التطورات التي يستند إليها في توقعاته بقرب تحرير صنعاء.

