شكرا لقرائتكم خبر عن عقب غارة استهدفت منزل صالح...حملة اعتقالات واسعة في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت جماعة الحوثي حملة اعتقالات واسعة في العاصمة صنعاء، بعد ساعات من استهداف منزل القيادي صالح السهيلي في مديرية شعوب.

وبحسب مصادر محلية، فإن الاعتقالات جاءت عقب القصف الذي أسفر عن مقتل أربعة من أبناء السهيلي، وإصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد صنعاء توتراً متصاعداً بعد الضربات الجوية الأخيرة، وسط تشديد أمني مكثف من قبل الحوثيين في عدة أحياء بالعاصمة.



