حزام عدن يلقي القبض على أحد مروجي المخدرات

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عدن - ياسمين التهامي - قت قوات الحزام الأمني، اليوم، القبض على شخص متهم بترويج الحبوب المخدرة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن. وأوضح مصدر عملياتي في حزام عدن أن المتهم (م.ح.أ.ح.ا) ضبط بحوزته كمية من مادة الحشيش وأشرطة من عقار " بريجابالين " المخدر، وذلك أثناء تواجده في شارع محمد سعد عبدالله بالمديرية. وأشار المصدر إلى أنه جرى اقتياد المتهم إلى مقر عمليات القطاع، حيث تم تحرير محضر ضبط رسمي، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. من جانبه، أكد النقيب ناصر الدهشلي، قائد القطاع الثامن، استمرار الجهود الأمنية لملاحقة وضبط مروجي المخدرات، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامته. وأضاف أن مكافحة المخدرات تمثل أولوية قصوى، نظرًا لخطرها الكبير على الشباب والمجتمع، مشددًا على استمرار الحملات الأمنية لضبط المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية. ودعا الدهشلي المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية عبر الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدًا التزام قوات الحزام الأمني بمواصلة جهودها لحماية المجتمع من هذه الظواهر الخطرة

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