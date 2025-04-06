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حزام عدن يلقي القبض على أحد مروجي المخدرات

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حزام عدن يلقي القبض على أحد مروجي المخدرات

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عدن - ياسمين التهامي - قت قوات الحزام الأمني، اليوم، القبض على شخص متهم بترويج الحبوب المخدرة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن. وأوضح مصدر عملياتي في حزام عدن أن المتهم (م.ح.أ.ح.ا) ضبط بحوزته كمية من مادة الحشيش وأشرطة من عقار " بريجابالين " المخدر، وذلك أثناء تواجده في شارع محمد سعد عبدالله بالمديرية. وأشار المصدر إلى أنه جرى اقتياد المتهم إلى مقر عمليات القطاع، حيث تم تحرير محضر ضبط رسمي، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. من جانبه، أكد النقيب ناصر الدهشلي، قائد القطاع الثامن، استمرار الجهود الأمنية لملاحقة وضبط مروجي المخدرات، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامته. وأضاف أن مكافحة المخدرات تمثل أولوية قصوى، نظرًا لخطرها الكبير على الشباب والمجتمع، مشددًا على استمرار الحملات الأمنية لضبط المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية. ودعا الدهشلي المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية عبر الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدًا التزام قوات الحزام الأمني بمواصلة جهودها لحماية المجتمع من هذه الظواهر الخطرة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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