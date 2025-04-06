شكرا لقرائتكم خبر عن في تطور خطير...ترامب يصدم العالم بقرار جديد هو الأغرب في تاريخ البشرية "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضجة عالمية، واشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي، كما ضجت الصحافة العالمية، بما فيها كبريات الصحف الأمريكية والبريطانية، وذلك

عقب قيام ترامب بإصدار أغرب

قرار في تاريخ البشرية كلها، ومنذ ان خلق الله آدم عليه السلام، وهو فعلا قرار عجيب وغريب تفرد به ترامب، ولم يسبق لاي زعيم طوال التاريخ البشري ان أصدر مثله.



هذا القرار المجنون جعل الشعب الأمريكي وكل شعوب العالم يصابون بالدهشة والذهول غير مصدقين ان قرار مثل هذا يرفضه العقل والمنطق يمكن ان يصدره رئيس أقوى دولة في العالم، حتى ان الكثيرون من العقلاء داخل البيت الأبيض صارت لديهم قناعة بان ترامب قد أصيب بلوثة جنون ويحتاج إلى طبيب نفسي لمعالجته، إذ لا يمكن لشخص سوي يمتلك ذرة من العقل ان يصدر مثل هذا القرار.



جني الكثير من المال وعقد الصفقات، هو الذي أثار جنون ترامب، فالكل يعلم انه قد فرض رسوم جمركية كبيرة على كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، لكن في هذه المرة كان القرار الجديد جنونيا وسابقة تاريخية، وقرار غير منطقي ولا يمكن للعقل البشري تقبله، فهو في هذه المرة لم يفرض الرسوم لا على دولة ولا على الانس أو الجن، وانما قرر معاقبة طيور البطريق المسالمة، فهذه الطيور التي تعيش في الصقيع وتحت درجة برودة لا يتحملها البشر ، ومع ذلك لم تسلم من جنون ترامب وقراراته العجيبة.



فقد فرض ترامب رسوم جمركية على جزيرتي " هيرد" و " ماكدونالد" وهما جزيرتان تابعتان للحكومة الأسترالية، وتمكن غرابة القرار ان الجزيرتين لا يسكنها البشر، فهي غير قابلة للحياة، إذ تغطيها الثلوج بنسبة 80 بالمائة ولا يقيم فيها الا طيور البطريق .. بالله عليكم هل هذه عقلية تحكم أقوى دولة في العالم؟؟.



في اعتقادي ان ما يحدث منذ الانسحاب الأمريكي المذل من أفغانستان، وقبلها هزيمتها من أضعف البلدان، وارتفاع دينها العام إلى ما يزيد عن نصف الدخل القومي لامريكا، مؤشرات على الاضمحلال والتراجع وبدء العد الفعلي لانهيار الامبراطوية الأمريكية كما هو حال الإمبراطوريات السابقة، أو في أحسن الأحوال تراجعها عن الهيمنة العالمية وفقدان سيطرتها وقبضتها القوية، أما اهم مؤشر على زوال الدور الأمريكي على مستوى العالم فهو فقدان بوصلتها الاخلاقية، إذ ضربت بعرض الحائط بكل القيم والمباديء الاخلاقية السامية التي كانت ترتكز عليها وتنتهجها في تعاملها مع مختلف دول العالم، ولله در الشاعر الذي يقول ؛ وإذا أصيب القوم في اخلاقهم .. فأقم عليهم ماتما وعويلا.