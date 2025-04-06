ابتكار نهج جديد لإنقاص الوزن دون حرمان

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عدن - ياسمين التهامي - �شفت دراسة حديثة أُجريت بجامعة "كولورادو" الأمريكية، عن نهج جديد مُبتكر لإنقاص الوزن دون حرمان من الأغذية عالية السعرات الحرارية، والذي يُعرف بالصيام المتقطع الجزئي "4:3 intermittent fasting". يشمل الحد من تناول السعرات الحرارية لـ 3 أيام وأوضحت الدراسة المنشورة بدورية "Internal Medicine" العلمية السنوية، أن النهج الجديد يتضمّن الحدّ من تناول السعرات الحرارية لـ 3 أيام أسبوعيًا، وتناول الطعام بشكل طبيعي خلال الأيام الـ 4 المتبقية. ولفتت إلى أن هذا النهج أدى إلى فقدان 7.6% من الوزن في المتوسط ​​على مدار عام، مقارنةً بـ 5% فقط مع اتباع نظام غذائي يومي تقليدي، وذلك استناداً إلى بيانات 165 مشاركًا يعانون من زيادة الوزن. وأضافت بأنه طُلب من المشاركين اتباع النهج الغذائي الجديد بنسبة 80% لمدة 12 شهراً، مع السماح لهم بتناول السعرات الحراية العالية دون أي قيود خلال فترة السماح الأسبوعية (4 أيام). انقاص الوزن دراسة

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