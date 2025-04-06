كيف تتغلب على انخفاض الطاقة والشعور بالتعب والخمول؟

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عدن - ياسمين التهامي - ن ديلي نيوز: الشعور بالتعب والإرهاق وانخفاض الطاقة شكوى شائعة، خاصة بعد بلوغ منتصف العمر، هناك العديد من الطرق البسيطة لتعزيز الطاقة، بعضها يُبطئ عملية الشيخوخة، وفقًا لموقع webmd. وهي: استبعاد المشاكل الصحية التعب عرض شائع للعديد من الأمراض، بما في ذلك مرض السكر، وأمراض القلب، والتهاب المفاصل، وفقر الدم، وأمراض الغدة الدرقية، وانقطاع التنفس أثناء النوم، استشر طبيبك إذا شعرت بتعب غير معتاد. يمكن أن تُسهم العديد من الأدوية في الشعور بالتعب وتشمل هذه الأدوية بعض أدوية ضغط الدم، ومضادات الهيستامين، ومدرّات البول، وغيرها، إذا بدأت تشعر بالتعب بعد بدء تناول دواء جديد، فأخبر طبيبك. النشاط البدني آخر ما قد ترغب بفعله وأنت متعب هو ممارسة الرياضة ، لكن العديد من الدراسات تُظهر أن النشاط البدني يعزز مستويات الطاقة. ارتبطت ممارسة الرياضة بتحسين النشاط البدني وجودة الحياة بشكل عام”. بتمتع الأشخاص النشطون بثقة أكبر بالنفس. كما تُحسّن الرياضة كفاءة عمل القلب والرئتين والعضلات . وهذا يُعادل تحسين كفاءة استهلاك الوقود في السيارة، إذ تمنحك طاقة أكبر لأي نوع من الأنشطة. اشرب كمية كبيرة من الماء يستنزف الجفاف الطاقة ويُضعف الأداء البدني. أظهرت الدراسات أن الجفاف يُصعّب على الرياضيين إكمال تمارين رفع الأثقال . ومن المنطقي الاعتقاد بأن الجفاف يُسبب التعب حتى لمن يُمارسون الأعمال المنزلية. وقد ثبت أيضًا أن الجفاف يؤدي إلى انخفاض اليقظة والتركيز. النوم مبكرًا قلة النوم تزيد من خطر الحوادث، وهي أحد الأسباب الرئيسية للإرهاق أثناء النهار. الحل: النوم مبكرًا بما يكفي لنوم هانئ طوال الليل. عندما سُمح للمشاركين في دراسة أجرتها جامعة ستانفورد وسُمح لهم بالنوم قدر ما شاؤوا، أفادوا بشعورهم بنشاط أكبر وتعب أقل، قد يكون لعادات النوم الجيدة فوائد صحية مهمة أيضًا.

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