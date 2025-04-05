شكرا لقرائتكم خبر عن نشر صور جوية تحدد موقع الغارة الجوية التي استهدفت تجمعًا حوثيًا واصطادت عشرات المقاتلين "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت صور جوية، الموقع الجغرافي الذي استُهدف فيه تجمعٌ حوثيٌ، قبل أيام، بغارة جوية أمريكية، مخلفة عشرات القتلى.

وأظهرت الصور الموقع الجغرافي للغارة الأمريكية التي اعلن عنها الرئيس الأمريكي ترامب، والكائن في منطقة الفازة، بمحافظة الحديدية قرب سواحل البحر الأحمر.

ويظهر في الصور الموقع (14.0234, 43.1508)، القريب من الساحل، ويحتوي الموقع على خنادق ومواقع قتالية وعدة أنفاق صغيرة.

وتقول المصادر إن الغارة نُفذت في 20 مارس 2025، وأسفرت عن عشرات القتلى، بحسب مقطع فيديو نشره الرئيس ترامب، وأكدته الحكومة اليمنية.

من جانبها، زعمت مليشيا الحوثي، أن الغارة استهدفت "وقفة احتجاجية" مساندة لغزة، لكنها لم تعلن سابقًا عن سقوط ضحايا بهذا العدد جراء الغارات الأمريكية.